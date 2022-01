Osnabrück. Wäre es nicht klüger, Dialog zu ermöglichen und Versöhnung zu stiften? Diese Frage stellen 52 Osnabrücker in einem offenen Brief an die Oberbürgermeisterin. Sie schlagen vor, einen Runden Tisch einzuberufen – eine Idee, die Katharina Pötter nicht überzeugend findet.

Initiator des Briefes ist Thomas Polewsky, bekannt in Osnabrück als Akteur in der Lokalen Agenda und Antreiber der Verkehrswende. Der pensionierte Lehrer stößt sich daran, dass die CDU-Politikerin sich zusammen mit mehreren Bürgermeistern aus dem Landkreis und weiteren Kommunalpolitikern der Gegendemonstration "Impfen statt schimpfen" am 8. Januar angeschlossen und dort gesprochen hat. "Das ist überaus bedauerlich, sind Sie doch die Oberbürgermeisterin aller Menschen, die in Osnabrück leben", heißt es in dem Brief.

Aber noch sei es nicht zu spät, "die einseitige Parteinahme, die die gesellschaftliche Spaltung noch verschärft, aufzugeben und zur Brückenbauerin in unserer Friedensstadt zu werden". Die Unterzeichnenden äußern die Bitte an die Oberbürgermeisterin, einen "Runden Tisch Corona-Maßnahmen" einzuberufen. Weiter heißt es: "In einer Situation wie der jetzigen, in der die Gesellschaft polarisiert ist, wäre es Ihre Aufgabe und Chance zugleich, den Anspruch als Friedensstadt tatsächlich einzulösen."

Die Unterzeichnenden wollen nach eigenen Angaben damit der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken und erreichen, dass sich die Menschen in Osnabrück nicht gegeneinander positionieren, sondern sich über den richtigen Weg verständigen.

Der Runde Tisch sollte nach Vorstellungen der Briefabsender möglichst noch in den ersten Februartagen zusammentreten. Die Teilnehmerzahl solle sich an der Größe des Rates orientieren, also bei 50 liegen. Maximal zehn Personen aus der Gruppe der Unterzeichnenden sollten dazu berufen werden. Den Vorsitz solle die Oberbürgermeisterin übernehmen und ein externer Moderator das Gespräch leiten. Die Sitzungen seien öffentlich abzuhalten.



Wer auf den anderen 40 Plätzen am Runden Tisch sitzen soll, ließ Polewsky auf Nachfrage offen. Die Stadtgesellschaft sollte dort vertreten sein, sagte er unserer Redaktion: "Das muss entwickelt werden. Und da setze ich auf die guten Ratgeber von Frau Pötter, die einen sinnvollen und praktikablen Vorschlag machen sollten." Beschlüsse könne ein Runder Tisch natürlich nicht fassen, aber Empfehlungen geben.

Keine Zuständigkeit: Pötter lehnt Runden Tisch ab

Doch dazu wird es voraussichtlich nicht kommen. Pötter bittet in ihrem am Montag veröffentlichten Antwortbrief um Verständnis, dass sie die Idee nicht aufgreifen wird.

Ein Runder Tisch ist nach ihrer Einschätzung ein geeignetes Instrument, um bei Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätzen Kompromisse zu suchen. Voraussetzung sei aber, dass die Beteiligten eigene Entscheidungs- und Handlungsspielräume hätten, so Pötter. Doch daran würde es bei diesem Thema einem Runden Tisch auf kommunaler Ebene fehlen, denn für Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen und andere Corona-Maßnahmen, die nach dem Willen der Unterzeichnenden diskutiert werden sollen, seien Bund und Länder zuständig.

Pötter: "Es ist gut und richtig, dass auch diese Maßnahmen in der Bevölkerung kontrovers diskutiert und auch zum Beispiel durch Demonstrationen begleitet werden. Diese Themen eignen sich jedoch nicht als Gegenstand eines kommunalen Runden Tisches, da sie gerade nicht der kommunalen Gestaltung zugänglich sind." Das Thema würde Bedeutung und Funktion eines Rundes Tisches unterlaufen, und die Beteiligten wären nicht autorisiert, das umzusetzen, was sie besprechen.