Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei hat den Brandort in der Bramscher Straße beschlagnahmt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagmorgen in der Bramscher Straße in Osnabrück in einem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite Rauch beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten einen Mann aus einer brennenden Wohnung retten.