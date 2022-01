Osnabrück. Das Tiefenrausch ist eine Bar, in der – wie in so vielen Bars – Drinks und Kaffee verkauft wird. Nun ist das anders: Jetzt gibt es dort Kleidung.

Seit den Neunzigerjahren residiert das Tiefenrausch an der Redlingerstraße. Die Bar war der erste Ort in der heute so hippen Straße, die die alternative Kultur repräsentierte, die „die Redlinger“ bei vielen Osnabrückern so bliebt macht. Seit April 2004 haben Elke Kahtenbrink und Eike Bettelhäuser im Tiefenrausch das Sagen.

Öffnung macht wenig Sinn

Das Paar nimmt die Corona-Pandemie außerordentlich ernst. „Mit ruhigem Gewissen kann man den Laden nicht betreiben. Das Tiefenrausch ist ein Schlauch“, sagt Bettelhäuser und fügt an: „Wenn man nicht gegen die Regeln verstoßen will, kann man als kleiner Gastronom nicht aufmachen.“ Für Wirte gebe es seitens der Politik kaum Optionen, die Regeln so auszulegen, dass sie für Räumlichkeiten wie die des Tiefenrauschs Sinn machten.

Seit dem 24. November hat das Tiefenrausch wieder geschlossen – freiwillig. Die Bar könnte aufmachen, müsste aber Hygieneregeln und Abstandsvorschriften einhalten. Wer das Lokal kennt, weiß, wie schwierig das wäre.

Mitarbeiter nicht aus den Augen verlieren

Aber Kahtenbrink und Bettelhäuser sind kreative Köpfe. Sie haben sich etwas anderes überlegt. Sie verkaufen nun Taschen, T-Shirts, Sweatshirts sowie Hoodies mit und ohne Zip. Preislich liegen die aus Bio-Baumwolle hergestellten und fair gehandelten Textilien zwischen 8 und 69 Euro. Das Tiefenrausch-Logo auf der Vorderseite und die Ansicht der Bar auf der Rückseite zieren die Produkte, die alle in schwarz gehalten sind. Designt wurden sie von einer Mitarbeiterin der Gaststätte.

Zwar bietet der „Fan-Shop“ Elke Kahtenbrink und Eike Bettelhäuser eine Verdienstmöglichkeit. Die beiden haben aber vor allem etwas anderes im Hinterkopf: Das Tiefenrausch dient den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weiterhin als Treffpunkt, denn sie arbeiten auch für den Kleidungsverkauf. „So verlieren wir sie nicht aus den Augen“, sagt Kahtenbrink. „Wir wollen nicht wieder vor dem Nichts stehen, wenn es wieder losgeht“, fügt Bettelhäuser hinzu.

Irgendwann soll die Bar nämlich wieder eine reine Bar sein. Und dann werden Mitarbeiter gebraucht, die Bier, Kaffee, Cocktails und mehr verkaufen. Viele Wirte haben in den vergangenen Monaten erlebt, dass das in Zeiten eines allgegenwärtigen Personalmangels beileibe kein Selbstläufer ist. Denn wer sich im Lockdown einen neuen Job gesucht hat, behält ihn oft erst einmal.