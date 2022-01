Osnabrück. Im kommenden Jahr feiert die Stadt Osnabrück 375 Jahre Westfälischer Frieden. Was genau zum Jubiläum 2023 geplant ist, wurde nun im Kulturausschuss vorgestellt. Das Programm wird thematisch vielfältig und räumlich breit gestreut.

Im Dezember 2020 hatte der Rat einstimmig beschlossen, das besondere Datum „angemessen“ zu feiern und dafür einen Sonderetat zur Verfügung gestellt. Im Zentrum der vorläufigen Programmstruktur steht eine international besetzte „Zukunftsplattform“, die zentrale Themen im Rahmen verschiedener Veranstaltungsformate und Lernangebote bündeln und reflektieren soll. Dafür würden neben einer halben Millionen Euro aus dem Sondertopf der Stadt zusätzliche Drittmittel benötigt werden.

Historische Grundlagen

Um nicht nur in die Zukunft zu blicken, sondern auch der historischen Grundlage dafür Rechnung zu tragen, wurde auch ein Projekt des interdisziplinären Universitätsinstituts für die Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) in die Planungen miteingebunden. Gemeinsam mit dem Diözesanmuseum soll nicht nur eine Ausstellung zum damaligen Kongressalltag verwirklicht werden, sondern auch ein Parcours durch die Stadt, der zu Arbeits- und Lebensorten der Gesandten führen soll – inklusive deren Wohnquartiere und Orte ihrer Freizeitgestaltung.

Nah am Alltag der Friedensgesandten

Anhand einer unterhaltsamen Darstellung des Lebens und Wirkens seiner Protagonisten soll die Geschichte des Friedensschlusses von 1648 erleb- und begehbar gemacht werden. Geplant sind unter anderem ein digitaler Stadtrundgang, inszenatorische Installationen und historische Spielszenen. Künstler, Musiker, Gastronomen, Einzelhändler sowie Stadtführer und -spieler sollen dabei an einem Projekt teilhaben, das auch nachhaltig über das Jubiläumsjahr hinaus Einblicke in den diplomatischen Alltag der 1640er-Jahre und dessen Auswirkungen auf das Leben der Osnabrücker Bürger gewähren soll.

Finanzierung noch nicht gesichert

Die Finanzierung für das IKFN-Projekt „Dem Frieden ein Gesicht geben“ ist bislang noch offen. Die Kosten für die Vorarbeit konnten das Institut und das Museum selbst tragen. Um aber eine weitergehende Recherche und Aufarbeitung historischer Quellen und Orte sicherzustellen, werden darüber hinaus gehende Zuwendungen aus Drittmitteln nötig sein – zumal der städtische Zuschuss für den geplanten historischen „Friedensrundgang“ auf 200.000 Euro begrenzt worden ist.

Überregionaler Schülerwettbewerb

Bereits bestehende und etablierte Projekte wie das „Labor Europa“ für Jugendliche, das internationale Kulturfestival „MeWe“ oder das Fest der Kulturen auf dem Marktplatz plant das städtische Büro für Friedenskultur auch und gerade im Jubiläumsjahr 2023 durchzuführen. Zudem schreibt es in Zusammenarbeit mit dem Friedensbüro der Stadt Münster einen Schülerwettbewerb aus, mit dem ab der vierten Klasse danach gefragt werden soll, inwieweit der Westfälische Friede heute noch relevant ist und was er für die Zukunft bedeutet.

Veranstaltungen im Zeichen des Friedens

Sommerliche Formate wie die „Lange Klangnacht“ im Juni, die „Lange Nacht der Ateliers“ einen Monat später und nicht zuletzt die „Kulturnacht“ im August, die auf 24 Stunden oder gar mehrere Tage ausgedehnt werden soll, sollen im kommenden Jahr ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. Mit ihnen soll das Thema Frieden in künstlerischer, literarischer, musikalischer oder theatraler Form aufgegriffen und aufgearbeitet werden.

Auch das 2023 nach der Sanierung neu geöffnete Museum am Schölerberg und die Stadtbibliothek werden in das Jubiläumsprogramm integriert – etwa mit einer thematisch entsprechend ausgerichteten „Reading Challenge“, einer „Pyjamparty for Peace“ oder den diesmal im Zeichen des Friedens stehenden Buch- und Lesewochen für Kinder.

Dreifaches Jubiläum

Dasselbe gilt für die Kunsthalle, die ihrerseits mit einer Installation von Simon Fujiwara und Skulpturen von Ibrahim Mahama im öffentlichen Stadtraum ihr 30-jähriges Bestehen feiern wird – und nicht zuletzt für das Museumsquartier, dessen Felix-Nussbaum-Haus im Friedensjahr 25 Jahre alt wird. Eine Sonderausstellung wird die mögliche Rolle von Kunst für ein friedliches Zusammenleben in der Gegenwart beleuchten, der Deutsche Friedenspreis für Fotografie wird zum dritten Mal „dem Frieden ein Gesicht“ geben und im November 2023 soll die umfassend sanierte Villa Schlikker wiedereröffnet werden – als historischer Lernort mit einer in die Zukunft blickenden Friedenspädagogik.