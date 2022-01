Osnabrück. Aufgrund der deutlich leichter übertragbaren Omikron-Variante ist die Zahl der Corona-Fälle in Osnabrück zuletzt stark gestiegen. Das macht sich auch an den Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis bemerkbar.

Nach der ersten Schulwoche nach Ferienbeginn gibt es an 53 der insgesamt 69 Schulen im Stadtgebiet bestätigte Corona-Fälle. Laut Stadtsprecher Simon Vonstein sind aktuell 18 Lehrkräfte und 323 Schülerinnen und Schüler infiziert. Vor einer Woche waren es noch 164 Schüler und 13 Lehrkräfte.

Im Landkreis sind an 109 Schulen 26 Lehrkräfte und 391 Schülerinnen und Schüler infiziert. Vor einer Woche verteilten sich die Fälle auf 77 Schulen (9 Mitarbeiter und 268 Schüler).

Zudem gebe es in Osnabrück Corona-Fälle an 26 Kitas. Betroffen sind hier 14 Mitarbeitende und 45 Kinder. Im Landkreis wurden an 61 Kitas Corona-Infektionen bei 98 Kindern und 26 Mitarbeitern festgestellt.



Als "Pandemietreiber" sehe er Schulen und Kitas jedoch nicht, so Vonstein – die Zahlen stiegen ja im gesamten Stadtgebiet, und es gebe auch keine größeren Ausbrüche in einzelnen Klassen oder Schulen.

Seit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach den Weihnachtsferien müssen sich Schüler in Niedersachsen täglich testen. Außerdem ist für sie das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Kita-Kinder ab drei Jahren können sich auf freiwilliger Basis in Osnabrück dreimal pro Woche testen lassen.

Gesundheitsdienst für Testpflicht in Kitas

Damit Schulen und Kitas auch künftig offen bleiben können, empfiehlt der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück dem Land, in der Verordnung die Regelung aufzunehmen, dass in Kitas im Falle einer Infektion eines Kindes für die ganze Gruppe das ABIT-Verfahren (also tägliches Testen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen) angewandt wird und die Kinder bei negativen Testergebnissen weiter die Kita besuchen können. Zudem spricht sich der Gesundheitsdienst für eine verpflichtende Testung an Kitas aus.

Was derzeit noch für Unklarheit sorgt: Kann und soll das ABIT-Verfahren auch für Kinder angewandt werden, die außerhalb der Schule Kontakt zu einer nachgewiesen infizierten Person hatte? "Aus Sicht des Gesundheitsdienstes wäre auch das ratsam, da es in der Gesamtbevölkerung zu immer mehr Infektionen kommt", teilt Simon Vonstein mit.



Ungeimpfte Kinder und Jugendliche, die außerhalb der Einrichtung Kontakt zu Infizierten hatten, hätten ohne ABIT derzeit nicht die Möglichkeit, die Schule weiter zu besuchen. Das könnte in den kommenden Tagen und Wochen dazu führen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Unterricht verpassen oder der Kita fernbleiben müssen.