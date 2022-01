Osnabrück. Die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück steigen und steigen. Wie lange müssen Infizierte in Quarantäne? Was gilt für enge Kontaktpersonen? Welche Rolle spielt der Impfstatus und welche Quarantäne-Regeln gelten in Kitas und Schulen? Eine Übersicht für die Region.

Täglich gibt es neue Nachrichten über zahlreiche weitere Corona-Fälle: Ein Kollege im Büro hat sich mit dem Coronavirus infiziert oder der Mitschüler ist positiv. Was bedeutet das für die Kontaktpersonen? Wir klären, was in Stadt und Landkreis Osnabrück zu tun ist.

Mit einer neuen Absonderungsverordnung, die am Samstag, 15. Januar 2022, in Kraft getreten ist, gelten in Niedersachsen geänderte Quarantäne-Regeln. An diesen orientiert sich auch der Osnabrücker Gesundheitsdienst bei Quarantäne-Anordnungen. Bereits seit Mittwoch, 12. Januar, würden die neuen Regeln, die bei Konferenz von Bund und Ländern zuvor beschlossen worden waren, in der Region angewendet, hatte ein Landkreis-Sprecher auf Anfrage gesagt.

Wer kurz vor dem 12. Januar einen positiven PCR-Test auf Corona hatte oder vom Gesundheitsdienst in Quarantäne gestellt worden sei, für den gelten die vorherigen Quarantäne-Regeln fort, stellte der Sprecher klar. Die Quarantänedauer verkürze sich für die Betroffenen nicht mit den geänderten Regeln. Dies gelte auch für Menschen, die sich nach der Verordnung in häusliche Absonderung begeben mussten, auch, wenn sie noch keine behördliche Anordnung dafür bekommen hatten. Wer kurz vor dem 12. Januar, also Anfang der Woche, eine behördliche Anordnung für die Quarantäne erhalten habe, könne sich jedoch an den Gesundheitsdienst wenden.

imago images/Jochen Tack

Gesundheitsdienst kann Infizierte aktuell nicht direkt informieren

Aufgrund der explodierenden Corona-Fallzahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück hatte der Gesundheitsdienst bereits mitgeteilt, dass aktuell nicht mehr alle auf das Virus positiv getesteten umgehend informiert werden können.

Wer einen positiven Schnelltest oder einen positiven PCR-Test hat, muss sich jedoch nach geltender Verordnung auch ohne behördliche Anordnung umgehend in Corona-Quarantäne begeben. Wer infiziert ist, muss nach der Absonderungsverordnung zudem eine Kontaktliste erstellen.Zusätzlich sollten Sie Ihre Kontaktpersonen informieren, damit diese schnellstmöglich einen PCR-Test machen, hatte der Osnabrücker Gesundheitsdienst mitgeteilt.

Corona-Kontaktperson im Büro

Wenn ein Kollege positiv auf das Coronavirus getestet wird und in häusliche Quarantäne (Absonderung) muss, müssen sich zunächst alle direkten Kontakte bei der zuständigen Abteilung melden. Wenn dann Symptome auftreten, muss sich die Person ebenfalls unverzüglich in Quarantäne begeben. So beschreibt es das Land Niedersachsen. Wer in Quarantäne ist, muss eine Kontaktliste mit Personen erstellen, zu denen in den vergangenen zwei Tagen (oder seit Durchführung eines Tests) ein enger Kontakt bestand. Personen mit einem engen Kontakt gelten als Kontaktperson.

Anzeige Anzeige

Dazu gehören diejenigen, die mit weniger als 1,5 Meter Abstand mehr als zehn Minuten ohne Mund-Nasen-Schutz Kontakt hatten. Oder unabhängig von der Dauer diejenigen, die ein nahes Gespräch (unter 1,5 Metern) ohne Mund-Nasen-Schutz mit der infizierten Person geführt haben. Oder aber diejenigen, die sich mit der positiv getesteten Person länger als zehn Minuten in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten haben.

Niedersächsisches Sozialministerium

Quarantäne: Neue Verordnung seit dem 15. Januar

Das Land Niedersachsen hat seit dem 15. Januar eine neue Absonderungsverordnung, mit der die Regeln der jüngsten Bund-Länder-Konferenz umgesetzt werden. Infizierte müssen demnach nicht mehr 14, sondern nur noch zehn Tage in Isolation. Das soll für alle Virus-Varianten gelten, also auch für die Omikron-Variante. Infizierte können sich bei Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden zudem nach sieben Tagen freitesten. Das ist mit einem PCR-Test oder einem zertifizierten Schnelltest möglich. Der Impfstatus der erkrankten Person hat hier keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation.

Kontaktpersonen müssen für zehn Tage in Quarantäne und können sich ebenfalls nach sieben Tagen freitesten. Kinder und Jugendliche können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen freitesten. Von der Quarantäne bei Symptomfreiheit nicht betroffen sind – unabhängig von der Virus-Variante – Geboosterte, Menschen, bei denen die Zweitimpfung noch nicht länger als drei Monate her ist, und Genesene, die zudem mindestens einmal geimpft sind. Im letzteren Fall darf Ihr Genesen-Nachweis aber nicht älter als drei Monate sein, oder aber Ihre Impfung darf nicht vor mehr als drei Monaten stattgefunden haben.

Niedersächsisches Sozialministerium

Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung laut Mitteilung des Sozialministeriums sowohl im Falle einer Erkrankung, als auch als Kontaktperson nur mit einem negativen PCR-Testergebnis bereits nach sieben Tagen beenden.



Die Landesregierung bittet alle Betroffenen, die nicht in diesen besonders sensiblen Bereichen arbeiten, zur Verkürzung der Isolations- oder Quarantänezeit von der Möglichkeit der POC-Antigentestung Gebrauch zu machen, um die Laborkapazitäten für PCR-Testungen zu entlasten. Ein Selbsttest zuhause ist jedoch nicht zulässig, um die Quarantänedauer zu verkürzen.

Niedersächsisches Sozialministerium

Das Land Niedersachsen empfiehlt auch bei Geimpften und Genesenen ohne Symptomen eine regelmäßige Testung. Zudem rät die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, dass bei einem Fall im Büro alle Kontaktflächen, mit der der Kollege in Berührung gekommen ist, gründlich desinfiziert werden. Die Viruslast wird dadurch minimiert.

Corona-Kontaktperson in der Schule und Kita

Bei einem Positiv-Fall wird laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt (NLGA) seit November 2021 bei Schulkindern, die in Schulen Kontakt mit Corona-Fällen hatten, anstelle der bisherigen Quarantäne ein Test-basierter Ansatz angewendet – das sogenannte „anlassbezogene intensivierte Testen“ (ABIT). Wird bei einem Schulkind ein positiver Selbsttest oder ein als positiv bestätigter PCR-Test festgestellt, muss sich die gesamte Klasse ab dem Folgetag täglich an fünf Schultagen hintereinander testen. Bei Negativbefund dürfen die Schüler wieder zum Unterricht, erklärt ein Sprecher des Landkreises Osnabrück die in Niedersachsen geltenden Regeln. Auch Personen, die geimpft oder genesen sind, nehmen am ABIT teil. Außerdem werden die Schulkinder laut NLGA angehalten, sich verstärkt auf Symptome zu beobachten.

Bestätigt sich ein positiver Selbsttest nicht durch einen angewendeten PCR-Test, endet das ABIT und der regelmäßige Testmodus in Schulklassen tritt wieder in Kraft. Bestätigt sich ein positiver Selbsttest durch ein positives PCR-Ergebnis, wird das ABIT fortgeführt. Das geht solange weiter, bis fünf Schultage in Folge niemand positiv getestet wurde. Die positiv getesteten Schulkinder müssen sich in Quarantäne begeben und können sich bei bei Symptomfreiheit nach fünf Tagen mit einem offiziellen negativen Schnelltest freitesten, sofern sie symptomfrei sind. Gleich gilt für Lehrkräfte nach sieben Tagen.

Das NLGA stellt klar, dass dieses Konzept für möglichst viele Schulkinder möglichst dauerhaft einen Präsenzunterricht ermöglichen soll und sie zugleich vor Infektionen und eine Weiterverbreitung in der Schule schützen soll. Abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort können die Gesundheitsämter aber auch hiervon abweichende, schulscharfe Entscheidungen treffen wie beispielsweise Quarantänemaßnahmen für eine ganze Lerngruppe.



Das ABIT-Verfahren kann nach Mitteilung von Stadt und Landkreis Osnabrück auf freiwilliger Basis auch in Kitas angewendet werden. Entscheidet sich die Einrichtung gegen die Testvariante, kommen enge Kontaktpersonen eines Corona-Falls in einer Gruppe in eine zehntägige Quarantäne – wenn sie nicht frisch genesen, frisch doppelt geimpft oder geboostert sind. Kinder können sich am fünften Tag nach dem letzten Kontakt freitesten. Für Erwachsene ist dies frühestens nach sieben Tagen möglich.

Corona-Kontaktperson durch die Corona-Warn-App

Die Betreiber der Corona-Warn-App weisen darauf hin, dass eine rote Warnung nicht automatisch bedeutet, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus vorliegt. Die App warnt lediglich vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko und unterscheidet dabei nicht zwischen geimpften, ungeimpften und genesenen Nutzern. Erscheint die Statusanzeige „Erhöhtes Risiko“ auf dem Smartphone, gab es in den vergangenen 14 Tagen mindestens eine Begegnung mit einer später positiv getesteten Person.

dpa/Zacharie Scheurer

Daher sollte bei einer roten Kachel in der Corona-Warn-App vermehrt auf typische Symptome geachtet werden und zumindest einen Corona-Selbsttest durchgeführt werden, sofern dieser zuhause vorhanden ist. Des weiteren empfiehlt sich eine Abstimmung mit dem Hausarzt. Dieser entscheidet dann im Zweifel, ob ein PCR-Test vonnöten ist oder nicht. Falls der Arzt sich gegen eine Testung entscheidet oder der durchgeführte PCR-Test negativ ist, muss eine Person mit roter Kachel nicht in Quarantäne.

Falls der Arzt aber einen Corona-Verdacht hat und der anschließende angeordnete PCR-Test positiv ausfällt, muss sich die Person unverzüglich in Quarantäne begeben und die gleichen Regeln wie sonst auch befolgen. Für die kontaktierten Kontaktpersonen gelten dann wieder die Regeln, wie oben beschrieben.