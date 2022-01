Osnabrück. Die AfD-Kreistagsfraktion will am Mittwoch eine Mahnwache vor dem Osnabrücker Rathaus abhalten.

Konkret meldete die Fraktion eine "Mahnwache für die Freiheit" von 17 bis 19 Uhr mit 100 Personen am Rathaus an, sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen auf Anfrage. Anmelder sei Sascha Schrader, Leiter des Fraktionsbüros. Der Fraktionsvorsitzender Marcel Queckemeyer sei als verantwortliche Person benannt worden. Die AfD-Fraktion im Kreistag besteht aus ihm und Tanja Bojani.

Auf ihrer Internetseite und den sozialen Medien wirbt die AfD mit einer Mahnwache von 18 bis 20 Uhr. Fraktionssprecher Schrader erklärte auf Nachfrage: Der Aufbau beginne um 17 Uhr, die Mahnwache finde von 18 bis 20 Uhr statt. Die Fraktion kündigt die Teilnahme des AfD-Kreisvorstandes sowie eines niedersächsischen Landtagsabgeordneten an.

Warum möchte die AfD-Fraktion in einer freien Demokratie eine "Mahnwache für Freiheit" abhalten? Für Nachfragen war Queckemeyer bislang nicht zu erreichen. Im Internet heißt es: Die Partei wolle "für den Erhalt unserer Grundrechte", gegen einen "Impfzwang" und "andere wahnwitzige Zwangsmaßnahmen der Altparteien im Zuge der Corona-Pandemie" eintreten.

Zwangsimpfung und Impfpflicht

Allerdings gilt zu unterscheiden, dass die Politik derzeit über eine Impfpflicht debattiert – nicht über einen Impfzwang. "Niemand darf zwangsgeimpft werden", hatte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, bereits Anfang Dezember unserer Redaktion erläutert. Zwangsimpfen würde bedeuten, Menschen in letzter Konsequenz mit Gewalt eine Impfung zu verabreichen.

Polizei überwacht Corona-Maßnahmen

Die Polizei werde die Mahnwache begleiten und die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen, sagte Sprecher Jannis Gervelmeyer unserer Redaktion. Geplanter Protest gegen die Aktion der AfD ist unserer Redaktion nicht bekannt. Allerdings ist die Antifa Osnabrück bereits im Bilde über die geplante Mahnwache.

FFP2-Pflicht bleibt bestehen

Für die Mahnwachenteilnehmer gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Zwar war die Allgemeinverfügung der Stadt am Samstag ausgelaufen, in der diese Pflicht festgehalten worden war; doch am Samstag trat die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft. Und ihr zufolge müssen Teilnehmer einer sich bewegenden oder stationären Versammlung eine Maske mit dem Schutzniveau FFP2 oder einem vergleichbaren Standard tragen.

Queckemeyer hatte sich Anfang November auf Facebook darüber beklagt, nicht am Ratsessen des Bippener Gemeinderats teilnehmen zu können. Es habe die 2G-Regel gegolten – also geimpft oder genesen. An dem Essen habe er nicht teilnehmen können, obgleich er zuvor an der Ratssitzung im selben Raum habe teilnehmen dürfen.