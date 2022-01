Corona-Kontrolle: Polizei Osnabrück beendet Veranstaltung in Altstadt-Gaststätte

Die Osnabrücker Polizei hat eine Veranstaltung in der Altstadt vorzeitig beendet. Die Beamten hätten vor Ort Verstöße gegen geltende Hygieneregeln festgestellt, heißt es. Unter anderem wurde getanzt. (Symbolfoto)

Colourbox.de

Osnabrück. Nach einer Beschwerde über laute Musik hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine größere Veranstaltung in einer Gaststätte in der Osnabrücker Altstadt beendet. Die Ermittler leiteten gegen den Betreiber ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.