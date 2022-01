Osnabrück. Unter falscher Identität versuchen Unbekannte im Raum Osnabrück derzeit, Immobilien-Eigentümer auszukundschaften. Das sagen Makler zu der Masche.

In der vergangenen Woche hatte die Stadt Osnabrück vor einer Anruferin gewarnt, die sich als Mitarbeiter der Stadt ausgegeben hatte. Die Frau habe erklärt, sie wolle über den bald bevorstehenden Beginn einer Baustelle vor dem Haus der Angerufenen informieren. Dabei versuchte sie, Informationen über das Haus ihrer Gesprächspartner zu erlangen. "Bei der Frau handelt es sich jedoch nicht um eine Mitarbeiterin der Stadt", warnte die Behörde in einer Mitteilung. Über bevorstehende Bauarbeiten informiere die Stadt stets per Postwurfsendung: "Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte keine Fragen beantworten und das Gespräch beenden."

Geschickt eingefädelt

Die Anruferin scheint jedoch mit ihrer Frage-Strategie ziemlich geschickt vorzugehen. Sie gibt sich nicht nur als Mitarbeiterin der Stadt oder Gemeinde aus. Gelegentlich behauptet sie auch, im Auftrag eines Ingenieurbüros anzurufen. Ein Wallenhorster Leser berichtete, dass er von der Frau, die sich bei ihm als Mitarbeiterin eines Vermessungsbüros ausgegeben hatte im Laufe des Gesprächs förmlich überrumpelt worden sei. Obwohl er sich immer vornehme, bei derartigen Anrufen dichtzuhalten, habe er diesmal auf die scheinbar beiläufig gestellten Frage, ob er der Hauseigentümer sei, unbedacht mit Ja geantwortet. Da habe sich die Anruferin bedankt und das Gespräch blitzartig beendet. Am meisten, so der Wallenhorster, habe er sich über sich selbst geärgert. dass es der Frau trotz seiner Vorsätze so leicht gelungen sei, ihn auszuhorchen.

Mehrere Osnabrücker berichteten der Redaktion nach unserem Bericht von ähnlichen Erlebnissen. Einer von ihnen war gerade zu Besuch bei seiner über 90-jährigen Mutter, als die Unbekannte bei der Senioren anrief, ließ sich nicht so leicht überrumpeln. Er hakte nach, was es mit den angekündigten Sperrungen auf sich habe. Irgendwann stellte "Sabine Huber", diesmal wieder als Mitarbeiterin des Vermessungsbüros "Dr. Helm & Dr. Schmidt", die Frage nach den Eigentumsverhältnissen des Hauses seiner Mutter. Der Osnabrücker ließ sie unbeantwortet. "Frau Huber" kündigte ihm dann an, Unterlagen übersenden zu wollen.

Aufschlussreiche Nachforschung

"Bisher sind die nicht angekommen", berichtete der Mann. Und dass Frau "Huber" vom Büro "Helm & Schmidt" in dem Telefonat gar nicht mal unfreundlich gewirkt habe. Nur hätten seine weiteren eigenen Recherchen ergeben, dass es "Frau Huber" vermutlich gar nicht gibt. Das Büro taucht beim Googeln nicht auf. Unwahrscheinlich, findet der Osnabrücker, dass ein Vermessungsbüro heutzutage im Internet nicht präsent ist. Ein weiteres Indiz, dass "Sabine Huber" sehr wahrscheinlich eine falsche Identität vorgibt: Die im Telefon des Osnabrückers angezeigte Festnetznummer "0541/9998548" existiert nicht. Ein Testanruf führte zur automatischen Ansage "diese Nummer ist nicht vergeben..."

Warum blendet jemand eine falsche Nummer ein? Was hat man von dem Wissen, wer Eigentümer eines Hauses ist? Peter Wagner, Sprecher des Maklerverbandes IVD-Nord, hatte bei der Anfrage unserer Redaktion bisher von der Masche nichts gehört. Seine eindeutige Bewertung des Vorgehens: "Das geht gar nicht." Es ist seiner Ansicht nach durchaus legitim, wenn seine Kollegen aktiv versuchten, mit Immobilienbesitzern in Kontakt zu treten - per Wurfsendung zum Beispiel. Wenn sie aber unter falscher Flagge Informationen auszukundschaften versuchen, sei das nicht sauber. Möglicherweise sei die Strategie als Wettbewerbsverstoß zu bewerten. Wagners Kollege Stephan Kippes findet: "So hat man nicht vorzugehen. Ich hoffe sehr, dass das keine Makler sind."