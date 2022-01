Osnabrück. Zwei leicht verletzte Polizisten, mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht und ein sichergestelltes Plakat – kippt die Stimmung auf den Coronademos in Osnabrück? Sowohl Polizei als auch Demonstranten beschwichtigen.

"Wenn man sich die Zahl von rund 2000 Menschen vor Augen führt, also Demonstranten plus Gegendemonstranten, dann ist es am Samstag doch überwiegend friedlich geblieben", sagt Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer. Ein paar Teilnehmer hätten sich nicht an das Einhalten der FFP2-Maskenpflicht gehalten, so dass die Polizei Identitätsfeststellungen durchgeführt habe; Gervelmeyer spricht von rund einem halben Dutzend Fälle. Gegen die Demonstranten, die trotz mehrfacher Ermahnung keine vorschriftsgemäße Maske aufgesetzt haben, seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Höhe des Bußgelds wird von der Stadt festgesetzt. Wird gegen einen solchen Bescheid Einspruch eingelegt, landet der Fall vor dem Amtsgericht.

Verstöße gegen die Maskenpflicht

In einem Fall habe sich ein Demonstrationsteilnehmer so vehement gegen dieses Vorgehen der Polizei gewehrt, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden, berichtet Gervelmeyer. Leicht verletzt heißt: weiter dienstfähig. Zudem sei es während den Identitätsfeststellungen zu "Solidarisierungsbekundungen" gekommen, sprich: "Es wurde verbal gewettert und beleidigt". Ein Plakat mit der Aufschrift "Antifa gleich neue Hitlerjugend" sei sichergestellt worden, so der Polizeisprecher. Ob hier eine Strafbarkeit vorliege, werde derzeit noch geprüft. Schließlich war noch die Rede von einem gezeigten Hitlergruß. Gervelmeyer: "Hier wurden Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen."

Dennoch lautet das Fazit des Polizeisprechers: "Die Demonstrationen verliefen hier in Osnabrück bislang immer sehr friedlich. Der Ton war diesmal im Vergleich zu den letzten Wochen ein bisschen anders, doch im Großen und Ganzen blieb es ruhig."

Anzeige gegen die Polizei?

Doch offenbar waren auch nicht alle Demonstrationsteilnehmer zufrieden mit dem Verlauf des Protests; in der öffentlich einsehbaren Telegram-Gruppe "Grundrechte Osnabrück" schreibt eine Frau, dass sie an einer Hauswand von der Polizei festgesetzt worden sei und Anzeige gegen die Beamten erstattet habe.

Der Polizei Osnabrück lagen hierzu am Montag nach eigenen Angaben aber keine Informationen vor.

Auch Peter zur Linde aus Lemförde, der die Demonstration angemeldet hatte, betonte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es sicherlich mal Reibungspunkte mit der Polizei gebe, die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen jedoch gut geklappt habe. Und wenn es doch etwas mit der Polizei zu klären gebe, dann werde an das intern tun und nicht öffentlich über die "Neue Osnabrücker Zeitung".