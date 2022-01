Nach Mordversuch in Osnabrück: Verdächtiger geht nicht in U-Haft

Der Haftbefehl gegen den 17-Jährigen wurde außer Vollzug gesetzt. (Symbolfoto/Archiv)

Michael Hehmann

Osnabrück. Bei einem Raubüberfall am vergangenen Freitag in Osnabrück wurde ein 16-Jähriger mit einem Messerstich schwer verletzt. Jetzt nahm die Polizei einen Mordverdächtigen fest.

Am Freitag vor einer Woche wurde gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle "Alte Poststraße" in der Buerschen Straße ein 16-Jähriger aus Bramsche überfallen. Der Jugendliche wurde dabei durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Da