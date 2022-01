Was Osnabrücker Verbraucher beim Anbieterwechsel beachten sollten

Der Osnabrücker Energieberater Andreas Holtgrave rät beim Wechselwunsch dazu, einen Blick auf die regionalen Gas- und Stromanbieter zu werfen. (Symbolbild)

dpa/Daniel Reinhardt

Osnabrück. Strom und Gas wurden bei einigen Anbietern zum Jahreswechsel teurer, Verbraucher liebäugeln da gerne mit einem Wechsel. Der Osnabrücker Energieberater Andreas Holtgrave erklärt, wie sie den passenden Anbieter finden.

Preissteigerungen in bislang ungeahnte Höhen – die Situation auf dem Strom- und Gasmarkt macht sich derzeit auch in vielen Osnabrücker Haushalten bemerkbar. „Das geht jetzt in den dritten Monat hinein, dass wir Ratsuchende haben“, bestätigt