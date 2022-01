Katholischer Familienbund Osnabrück fordert Respekt in der Corona-Debatte

Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen laufen an der Gegendemo in Osnabrück vorbei. Es folgt ein Pfeifkonzert auf beiden Seiten. (Archivfoto)

Thomas Wübker

Osnabrück. Der Familienbund der Katholiken im Bistum Osnabrück plädiert für eine respektvolle Corona-Debatte ohne Diffamierung. Und er wirbt fürs Impfen.

Wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene nun schon im dritten Jahr deutliche Einschränkungen in ihren persönlichen Beziehungen, in ihrer Bildung und Ausbildung sowie in ihren beruflichen Zusammenhängen verkraften müssten, bedeute das eine gr