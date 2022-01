Corona als Booster für Immobilienpreise in der Stadt Osnabrück

Die in der Corona-Pandemie zunehmende Sehnsucht nach Natur ist einer der Gründe, warum die Immobilienpreise am Rubbenbruchsee im Osnabrücker Stadtteil Eversburg stark steigen. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Die Wohnungspreise in Osnabrück steigen in Rekordtempo. Doch warum explodieren die Preise gerade am Stadtrand und warum gehen die Preise für die eigenen vier Wände insbesondere in der Corona-Krise durch die Decke? Eine Analyse.

Das marktwirtschaftliche Prinzip ist simpel: Ist die Nachfrage höher als das Angebot, steigen die Preise. Auf dem Osnabrücker Immobilienmarkt kommen aber noch weitere Faktoren hinzu, die die Wohnungspreise auf ein neues Rekordniveau führen.