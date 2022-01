Der Mann habe sich vor Ort widerstandslos festnehmen lassen, heißt es von der Polizei. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Mann ist am späten Mittwochabend in eine Tankstelle an der Lengericher Landstraße eingebrochen. Die Polizei konnte den alkoholisierten Einbrecher noch vor Ort festnehmen. Jetzt sitzt der Beschuldigte, der amtsbekannt ist, in Untersuchungshaft.

Der Einbrecher hatte die Eingangstür eingetreten und war so in die Tankstelle gelangt. Die Geschäftsführerin der Tankstelle war gegen 22.45 Uhr per Alarmsystem über den Einbruch informiert worden und hatte sich mit ihrem Ehemann deshalb auf