Weiter FFP2-Maskenpflicht bei Demos und Versammlungen in Stadt und Kreis Osnabrück

Das Tragen einer FFP2-Maske bei Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen unter freiem Himmel ist seit Samstag in ganz Niedersachsen verpflichtend. (Symbolfoto)

Marijan Murat/dpa

Osnabrück. Die Anordnungen von Stadt und Landkreis Osnabrück für eine FFP2-Maskenpflicht auf Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel sind ausgelaufen. Trotzdem müssen Teilnehmer zum Schutz vor Corona die Maske weiter tragen.

Das Land Niedersachsen hat die Pflicht in die neue Corona-Verordnung aufgenommen. Das neue, landesweit gültige Regelwerk ist am Samstag, 15. Januar, in Kraft getreten und hat damit die bisher geltenden Allgemeinverfügungen von Stadt und Lan