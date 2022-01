Corona-Tests (Symbolfoto)

dpa/Marcus Brandt

Osnabrück. Die Folge der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen: Der Gesundheitsdienst Osnabrück kann die positiv Getesteten nicht mehr umgehend informieren.

Das sei der Fall trotz deutlicher personeller Aufstockung, wie Stadt und Landkreis mitteilen. Die Fallzahlen haben in der Region Osnabrück einen neuen Höchststand erreicht. In Stadt und Landkreis wurden aktuell an einem Tag 564 neue In