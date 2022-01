Das teuerste Pflaster von Osnabrück ist auch weiterhin der Westerberg. In der Lürmannstraße sind die Wohnungspreise besonders hoch. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Der NOZ-Immobilienatlas für Osnabrück zeigt überraschende Entwicklungen: Am bislang günstigen Stadtrand explodieren die Preise, teure Lagen werden noch teurer – nur in einem Stadtteil bleiben die Wohnungen erschwinglich.

Der Preisanstieg in Osnabrücks Außenbezirken ist enorm: Ein sattes Plus von 44 Prozent gibt es in Voxtrup. Im südöstlichsten Stadtteil Osnabrücks klettert der mittlere Kaufpreis in nur einem Jahr von 1226 Euro auf 1762 Euro pro Quadratmeter