Autobahn A1 zwischen Greven und FMO in Richtung Osnabrück gesperrt

Verunglückter Kleinlaster auf der A1 zwischen Greven und dem FMO.

NWM-TV

Osnabrück. Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Fahrbahn der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Greven und Flughafen Münster/Osnabrück in Richtung Osnabrück zeitweilig gesperrt.

Ein Kleinlastwagen ist verunglückt, so die Polizei Münster in einer ersten Stellungnahme. Zwei Personen sind demnach verletzt und werden vor Ort behandelt. Nähere Informationen in Kürze hier.