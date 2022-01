Die Straße am Pappelgraben ist vor einigen Jahren saniert worden. Die Klage von 22 Anliegern gegen die Kostenbeteiligung hat erhebliche Folgen.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat vor Gericht eine empfindliche Schlappe erlitten: Die Rechnungsbescheide über Straßenbaubeiträge sind fehlerhaft. Das hat erhebliche Folgen – und einige Hausbesitzer dürfen sich freuen.

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat zwei Anliegern der Straße Am Pappelgraben recht gegeben, die sich gegen die Bescheide über ihren Anteil an den Straßenausbaukosten gewehrt hatten. Einer der Kläger ist die Universität Osnabrück. Am Pappe