Polizei identifiziert Neonazis auf Corona-Demos in Osnabrück

Mit umgedrehter Deutschlandfahne marschierten einzelne Teilnehmer der Corona-Demo vom 8. Januar 2022 durch Osnabrück. In rechtsextremen Kreisen gilt das als Zeichen für die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

NOZ

Osnabrück. Bei den Corona-Demos in Osnabrück marschieren seit Wochen auch Rechtsradikale mit. Das hat die Polizei jetzt offiziell bestätigt. Wegen der anonymen Briefe an Ratsleute ermittelt der Staatsschutz.

Der Verdacht bestand schon länger, nun ist es (traurige) Gewissheit: Auch Neonazis nutzen die Corona-Demonstrationen in Osnabrück für ihre Zwecke. Zwar nicht in großer Zahl, aber doch erkennbar. So konnte die Polizei bei entsprechenden Vers