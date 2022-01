Der Unterricht in Stadt und Landkreis Osnabrück hat gerade erst wieder begonnen, aber er startet mit der Hypothek hoher Corona-Fallzahlen unter Schülern. (Symbolfoto)

Sven Simon/ Imago Images

Osnabrück. Der Unterricht hat gerade erst wieder begonnen, aber schon jetzt gibt es Corona-Fälle an mehr als jeder zweiten Schule im Raum Osnabrück. Ob und wie stark der Schulstart die Lage weiter zuspitzt, ist noch unklar. Auch in Kitas gibt es Infektionsfälle, aber keine größeren Ausbrüche.

In Niedersachsen sind die Schulen am Montag mit vollen Klassen in den Präsenzunterricht gestartet. In Stadt und Landkreis Osnabrück enden die Weihnachtsferien wie in vielen anderen Regionen des Landes allerdings mit einer Hypothek