Sein "Currywurstinferno" im Osnabrücker Stadtteil Nahne will Domenico Chirico nach 23 Jahren verlassen, um als römischer Legionär auf Wanderschaft zu gehen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Freunde der scharfen Saucen müssen jetzt ganz stark sein: Domenico Chirico alias Don Domi will sein „Currywurstinferno“ in Osnabrück nach 23 Jahren aufgeben. Er sucht einen Nachfolger, um selbst künftig als römischer Krieger durch die Welt zu wandern.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Momentan wird eine Rüstung für Chirico angefertigt, mit der er dann als Legionär auf Wanderschaft gehen will. Diesen Traum hegt er schon seit einiger Zeit. „Das muss ich jetzt oder nie machen. Ich will was von