Wo Eltern ihre Sorgen abladen können: Familiensprechstunde in Osnabrücker Kitas

Haben ein offenes Ohr für Eltern von Krippen- und Kitakindern: Tanja König, Hedwig Haar und Sandra Welz von der Familiensprechstunde.

Jörn Martens

Osnabrück. Seit zehn Jahren können sich Eltern mit Fragen und Sorgen rund ums Thema Erziehung an die Familiensprechstunde wenden, die in den 25 evangelischen Kindertagesstätten in Osnabrück angeboten wird. Neben Alltagssorgen werden die Pädagoginnen durch die Corona-Pandemie derzeit mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert.

"Die Isolation und dass sie sich nicht mehr so oft zum Spielen verabreden konnten – das war für viele Kinder schwierig", sagt Sandra Welz. "Eine Familie ist an uns herangetreten, deren Kind eineinhalb Jahre alt ist und bislang kaum Kon