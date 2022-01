"Montagsspaziergänger" in Osnabrück "äußerst uneinsichtig" gegenüber Polizei

Auch diesen Montag waren wieder Menschen in Osnabrück zu sogenannten "Spaziergängen" zusammengekommen, ebenso in Belm und Melle. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück/Belm. Am Montagabend haben sich in Stadt und Landkreis Osnabrück der Polizei zufolge 88 Personen zu sogenannten "Spaziergängen" getroffen. Die Polizei griff ein.

In Osnabrück trafen sich rund 30 sogenannte Querdenker um 18 Uhr am Rathaus. Nachdem sie losgezogen waren, deklarierte sie die Polizei am Nikolaiort als Versammlung. Daraufhin verstreuten sich die Teilnehmer, berichtete Polizeisprecherin Ko