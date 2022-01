Janine und Stefan Pohlmannn mit ihren Buddel-Limos.

Jörn Martens

Osnabrück. Münster hat Liba, Sögel die Emsbrause, im Saarland gibt es Piranja Cola und in Berlin die Club Cola. Mit der "Buddel-Limos" will nun ein Osnabrücker Start-up den Limonadenmarkt in der Region aufmischen.

Always Coca-Cola? Nein, denn der regionale Markt für Erfrischungsgetränke ist in den vergangenen Jahren immer diverser geworden. "Die Menschen sind probierfreudiger geworden, insbesondere in der Pandemie", findet Stefan Pohlmannn. Diesen Tr