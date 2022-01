Wie sich Radler im Raum Osnabrück bei Glatteis am besten schützen

Mit Spikes gegen Glatteis: Ines Henning von Radel Bluschke kennt die Vorzüge der rutschfesten Reifen.

Michael Schwager

Osnabrück. Die Temperatur im Raum Osnabrück fällt jetzt nachts unter null Grad. Morgens fallen die Radler auf die Nase. Was Polizei und ADFC deshalb empfehlen.

Die Bilanz der Glätte-Unfälle des Wochenendes teilte die Polizei Osnabrück auf Nachfrage unserer Redaktion am Montag mit: In der Bramscher Von-Bar-Straße verletzte sich am Samstag bei einem Glättesturz ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer schwer.