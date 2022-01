Wie die "Verteidiger der Grundrechte" die Grundrechte in Osnabrück auslegen

Das Motto der Demo am 8. Januar: "Kein Ausnahmezustand für neutrale Berichterstattung". Dabei gab es Häme für die NOZ. Demo-Anmelder Peter zur Linde weigerte sich bisher aber, mit unserer Redaktion zu sprechen.

dpa/Lino Mirgeler

Osnabrück. Sie geben an, für Meinungs- und Pressefreiheit zu kämpfen. Doch in der Osnabrücker Telegram-Gruppe der Corona-Demonstranten herrscht ein anderer Eindruck: Sogar sachliche Kritik wird im Handumdrehen gelöscht, Nutzer werden gesperrt.

Mittlerweile sind mehr als 2250 Menschen in der größten lokalen Telegram-Gruppe "Grundrechte Osnabrück", in der tagtäglich hunderte Mitteilungen veröffentlicht werden. Die Bandbreite reicht von sachlicher Kritik an den Corona-Maßnahmen bis