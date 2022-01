Im Parkhaus am Cinema Arthouse in Osnabrück stellte die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige. (Archiv)

David Ebener

Osnabrück. Zu einem schweren Straßenraub ist es am Osnabrücker Conrad-Bäumer-Weg, dem Hexengang, gekommen. Aber die Bande kam nicht weit. So schnappte die Polizei die jungen, mutmaßlichen Täter.

Am Samstagabend war ein 19-jähriger Fußgänger auf dem Conrad-Bäumer-Weg unterwegs, als er in einer schmalen Durchgangsgasse an der Ecke zur Kleinen Domsfreiheit von vier Personen angesprochen wurde. Von der Polizei heißt es: "Im Rahmen des