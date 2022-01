Osnabrücker Demo "Impfen statt schimpfen" in der Tagesschau

"Es ist wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen", sagte die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter am Samstagabend in der "Tagesschau".

Screenshot aus der ARD-Mediathek

Osnabrück. Der Osnabrücker Protest gegen die Impfskeptiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen hat es in die "Tagesschau" geschafft. Auch Oberbürgermeisterin Katharina Pötter kam in der wichtigen Nachrichtensendung um 20 Uhr zu Wort.

950 Impfskeptiker waren am Samstagnachmittag auf 850 Gegendemonstranten gestoßen. 15 Sekunden wurde in der meistgesehenen Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen von den Corona-Demos in der Friedensstadt berichtet (die Sendung v