Präsenz oder digitale Lehre? Das gilt aktuell an Hochschule und Uni Osnabrück

Geht bis zur Prüfungsphase zurück zur digitalen Lehre, ausgenommen der praktischen Studiengänge, in welchen der Digitalunterricht nicht möglich ist: die Osnabrücker Hochschule. (Archivfoto)

Hochschule Osnabrück

Osnabrück. Laut niedersächsischer Verordnung dürfen Hochschulen ihren Lehrbetrieb weiterhin nach dem 3G-Modell organisieren. Daran hält die Universität Osnabrück weiter fest. Die Hochschule reagiert strenger: Bei den kommenden Prüfungen gilt 3Gplus, die Seminare gehen überwiegend zurück ins Digitale.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Corona-Regeln aktuell an der Universität Osnabrück geltenWarum an der Hochschule strengere Corona-Maßnahmen geltenWas Studierende für die kommende Prüfungsphase wissen müssenDie steigenden Corona-F