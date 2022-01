Trübes Wetter über Gut Sutthausen – auch an diesem Wochenende lässt sich die Sonne kaum blicken.

Moritz Frankenberg/dpa

Osnabrück. Hält der Winter noch einmal Einzug in die Region Osnabrück? Der DWD dämpft die Aussichten auf ein verschneites Wochenende.

Am Wochenende bleibt es nasskalt in der Region: Wie Jens Kieser vom Deutschen Wetterdienst berichtet, ziehen von Westen her Schauer und vereinzelte Gewitter in Richtung Niedersachen. „Es könnte heute Abend vorübergehend leichten Schneefall