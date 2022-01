Nachtquartier mit Lagerfeuer im Laubengang: In dieser Woche eskalierte der Streit in einem Osnabrücker Haus erneut.

Osnabrück. Fäkalien im Lift, Lagerfeuer im Flur: Ein Mieter in einem hochwertigen Haus in Osnabrück drangsaliert seit Monaten seinen Vermieter und die Nachbarn. Am 18. Januar soll der Gerichtsvollzieher kommen, um ihn vor die Tür zu setzen. Aber kommt es wirklich so weit?

Die Bewohner des Hauses im Westen der Stadt sehnen den Tag herbei, an dem der 27-jährige Mitbewohner seine wenigen Sachen packen und das Haus verlassen muss. Sie hoffen, dass dann endlich Schluss ist mit dem Geschrei, dem Lärm, den Pöbeleie