369 Corona-Neuinfektionen: Dritthöchster Wert in Region Osnabrück

Seit Jahresbeginn explodiert in der Region Osnabrück die Zahl der Corona-Fälle. Hier ein Archivfoto aus einem privaten Corona-Testzentrum in der Osnabrück-Halle.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Omikron-Welle trifft die Region Osnabrück mit voller Wucht: Am Donnerstag, 6. Januar, gab es mehr als 350 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag – und der Gesundheitsdienst warnt vor weiter steigenden Fallzahlen in den kommenden Wochen.

369 Neuinfektionen registrierte das Corona-Dashboard des Gesundheitsdienstes am Donnerstagmorgen. Das ist der dritthöchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Fallzahlen steigen seit Jahresbeginn rasant. Bereits am Mittwochmorgen, 5.