Das Hotel garni Riemann wird bald abgerissen. Die Weinhandlung ist schon an die Natruper Straße 213 gezogen.

Jörn Martens

Osnabrück. Im Laufe dieses Januars wird das Hotel garni Riemann im Stadtteil Haste abgerissen. Der dort einst gegründete Weinhandel ist schon vor längerer Zeit umgezogen. Ein letzter Besuch in den Räumen, wo einst gefeiert, geschlafen und sogar geschossen wurde.

Waren aus den Kolonien, Bälle, Schützenfeste, Hotelbetrieb und Einsätze des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei: Könnte der Gebäudekomplex an der Netter Heide 10 sprechen, seine Zuhörer würden viel über das Leben in Haste erfahren. Do