Booster-Impfungen auch ohne Termin: Der Landkreis Osnabrück will so ein niedrigschwelliges Angebot für Kurzentschlossene schaffen. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Osnabrück. Die mobilen Impfteams sind am Freitag, 7. Januar, an mehreren Orten im Landkreis Osnabrück im Einsatz und verabreichen Corona-Impfungen. Da an dem Tag noch viele Termine frei sind, können Impfwillige für eine Auffrischungsimpfung auch ohne vorherige Anmeldung erscheinen.

Das kündigt der Landkreis in einer Mitteilung an. Durch die vielen freien Termine wolle man ein "niedrigschwelliges Angebot schaffen, um auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit für eine Boosterimpfung zu eröffnen", teilt ein Sprecher mit. "