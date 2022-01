"Sorry, Pech gehabt" – Unfallfahrer hinterlässt an Auto dreiste Botschaft

(Symbolfoto)

dpa/Daniel Karmann

Osnabrück. Nach einem Unfall auf dem DM-Parkplatz an der Hannoverschen Straße in Osnabrück fahndet die Polizei nach einem besonders dreisten Unfallverursacher.

Der Unbekannte hatte dort am Montagmittag, 3. Januar, zwischen 12 und 12.30 Uhr laut einem Polizeibericht einen grauen Seat Tarraco angefahren – und am Ort des Geschehens eine lapidare Nachricht hinterlassen: "Sorry, Pech gehabt", war