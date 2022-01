Welche milchige Flüssigkeit fließt in Osnabrück in die Hase?

Was fließt da in die Hase? Polizei und Umweltamt konnten bislang nicht herausfinden, welche milchige Flüssigkeit der Bach an der Straße "Im Rowenhardt" vor einigen Tagen mit sich führte.

Melanie Brüggemann

Osnabrück. Weiß wie Milch sah das Wasser aus, das an der Stadtgrenze zwischen Eversburg und Lotte-Büren in die Hase strömte. Wer kann Hinweise auf die Verfärbung geben?

Am Silvestertag wurde die Polizei in Eversburg auf die milchige Flüssigkeit im Bach an der Straße "Im Rowenhardt" aufmerksam gemacht. Es war nicht das erste Mal, dass eine solche Verfärbung in dem kleinen Gewässer entdeckt wurde, das aus Lo