Podologen kümmern sich um menschliche Füße – was bei vielen älteren Menschen, aber zum Beispiel auch bei jüngeren Patienten mit Diabetes ausgesprochen wichtig ist. (Symbolfoto)

imago images/IP3press/Vincent Isore

Osnabrück. Vor zwei Jahren schaffte die niedersächsische Landesregierung das Schulgeld für Gesundheitsberufe ab und ließ sich dafür feiern. 24 Podologie-Schüler in Osnabrück sollen trotzdem zahlen. Das Gesetz will es so.

Eine 50-Jährige Osnabrückerin ist eine der zwei Dutzend Interessenten, die gern eine Ausbildung zur Podologin bei der Völker-Schule in Osnabrück beginnen würden. Sie hat eine feste Anstellung, will sich in der medizinischen Fußbehandlung ab