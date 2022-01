Trotz Corona entwickeln sich die Arbeitslosenzahlen in der Region Osnabrück überraschend gut.

André Havergo

Osnabrück. Der Arbeitsmarkt in der Region trotzt Corona. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen liegt auf Rekordniveau. Der Sprecher der Arbeitsagentur Osnabrück, Volkmar Lenzen, erklärt, ob Omikron die gute Entwicklung wieder ausbremst.

Fachkräfte sind so gefragt wie nie zuvor: Im Dezember 2019 wurden nur 5102 Arbeitskräfte in der Region gesucht, im Dezember 2021 waren es hingegen 2741 mehr, wie Lenzen bei der Vorstellung der Zahlen am Dienstag in der Arbeitsagentur Osnabr