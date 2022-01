Nach Spinnenbiss im Aldi: Diese Tier-Alarme gab es in der Region

Die Spinnenjagd in der Oeseder Aldi-Filiale. Auch andere Tiere haben in der Vergangenheit in der Region für Aufsehen gesorgt.

NWM-TV

Osnabrück. Die Spinne in der Aldi-Filiale in Georgsmarienhütte-Oesede hat für großes Aufsehen gesorgt. Solch ein Tier-Alarm ist in der Region kein Einzelfall, wie unser Überblick zeigt.

Große Aufregung in der Aldi-Filiale in Georgsmarienhütte-Oesede: In der Woche zwischen den Jahren war ein Mitarbeiter beim Ausräumen der Bananenkisten von einer Spinne gebissen worden. Zunächst war nicht klar, ob es sich um die giftige Bana