Die Polizei ist bei den "Spaziergängen" in Stadt und Landkreis Osnabrück dabei – wie hier im Dezember. (Archivfoto)

Osnabrück. 115 Menschen sind am Montagabend in Stadt und Landkreis Osnabrück zu "Spaziergängen" zusammengekommen.

Kritiker der Corona-Maßnahmen, Querdenker, Gegner einer Impfpflicht oder Impfverweigerer: 30 "Spaziergänger" hatten sich in Osnabrück getroffen, in Melle waren es 35, in Bad Iburg 10 und in Quakenbrück 40. Es sei "alles friedlich" verlaufen