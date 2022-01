Studentenverbindung in Osnabrück mit Farbbeuteln beworfen

Die beschädigte Fassade des Hauses der Verbindung an der Süntelstraße.

Jörn Martens

Osnabrück. In Osnabrück haben Unbekannte an Weihnachten das Haus einer Studentenverbindung mit Farbbeuteln beworfen. Anzeige erstatteten die Bewohner offenbar nicht.

An Heiligabend waren die Farbbeutel an die Fassade des Hauses der Studentenverbindung „Landsmannschaft Marchia Berlin zu Osnabrück“ an der Süntelstraße geworfen worden. Von wem, das ist nicht bekannt.Die Farbattacke sei der Polizei bis zur