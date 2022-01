Auch am Impfzentrum an der Kamp-Promenade in Osnabrück muss man für eine Impfung nicht mehr lange Schlangestehen.

Michael Gründel

Osnabrück. In den drei Impfzentren der Stadt Osnabrück - in der Käthe-Kollwitzschule, in der Kamp-Promenade und in der Sedanstraße - gibt es zurzeit kaum Wartezeiten.

Außerdem hat das Impfzentrum an der Kamp-Promenade laut Mitteilung der Stadt Osnabrück jetzt auch den Impfstoff von Biontech im Angebot, sodass sich Menschen unter 30 Jahren sowie Schwangere nach der zwölften Schwangerschaftswoche dor