Die Stadt Osnabrück ordnet eine FFP2-Maskenpflicht für alle Versammlungen an – auch für solche, die im Vorfeld nicht ordnungsgemäß angemeldet worden sind.

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück ordnet eine FFP2-Maskenpflicht für alle Versammlungen an. Diese gilt auch für die sogenannten „Montagsspaziergänger“ und nicht-angemeldete Corona-Demonstrationen.

Bereits am Sonntag hat die Stadt dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab dem heutigen Montag, 3. Januar, in Osnabrück gilt. "In der Verfügung legt die Stadt fest, dass bei allen Versammlungen in Osnabrück, auch bei denjenigen, di