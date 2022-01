Corona-Demo in Osnabrück: Mit Nazi-Vergleich eine Grenze überschritten

Coronademo in der Osnabrücker Innenstadt. Foto: André Havergo

André Havergo

Osnabrück. Wer so viel von Frieden, Freiheit und Demokratie redet, der darf nicht applaudieren, wenn jemand öffentlich die deutsche Justiz mit den Standgerichten der Nazis vergleicht. Das muss alle beschämen, die am Sonntag in Osnabrück mitdemonstriert haben.

Menschen gehen demonstrierend auf die Straße, kritisieren "die da oben", beklagen die Einschränkung von Freiheitsrechten - und wähnen sich in einer Diktatur. Wie absurd. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass in einer echten Diktatur sol