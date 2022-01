Frieden, Freiheit, Nazi-Vergleiche: 2000 Menschen bei Corona-Demo in Osnabrück

Rund 2000 Demonstranten zogen am Sonntag über den Wallring in Osnabrück. Foto: André Havergo

André Havergo

Osnabrück. Etwa 2000 "Demokratiefreunde" und "Grundrechteverteidiger" haben am Sonntag in Osnabrück gegen die Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impflilcht demonstriert. Von Frieden, Freiheit, Demokratie war viel die Rede, bis sich am Ende der Kundgebung die Tonlage veränderte.

"Ich bin stolz, Querdenker sein zu können": Mit diesen Worten eröffnete die 82-jährige Erika Folkens um kurz nach 13 Uhr die Kundgebung im Schlossgarten vor einigen hundert Zuhörern. Die Osnabrückerin hatte die Demonstration bei der Stadt a