Tötung in Frankfurt: Tatverdächtige vor Osnabrücker Haftrichter

Spurensuche: Vor diesem Haus hatte der 25-Jährige Passanten um Hilfe gebeten, bevor er zusammenbrach. Er starb in der Notaufnahme eines Krankenhauses.

Chris Lorenz/5vision.media

Osnabrück/Frankfurt. Die beiden jungen Männer, die nach einem Tötungsdelikt in Frankfurt am Donnerstag in Georgsmarienhütte festgenommen wurden, werden Silvester dem Haftrichter vorgeführt.

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr hatte ein 25-jähriger Frankfurter Passanten um Hilfe gebeten und war dann vor ihren Augen zusammengebrochen. Die Passanten wählten den Notruf. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort