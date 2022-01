Bus-App "Yaniq" der Osnabrücker Stadtwerke als Datenkrake in der Kritik

Yaniq sammelt einfach zu viele Daten seiner Nutzer, findet der Hacker "Kantorkel" (unten rechts), der seine Erkenntnisse online beim Chaos Computer Congress vorstellte.

Screenshot Chaos Computer Congress

Osnabrück. Die Stadtwerke-App Yaniq soll das Busfahren in Osnabrück vereinfachen. Aber sie sammelt unentwegt Daten, aus denen sich Bewegungsprofile ihrer Nutzer ableiten lassen. Das hat ein Hacker jetzt beim Chaos Communication Congress öffentlich gemacht.

"Yaniq macht's einfach", versprechen die Stadtwerke Osnabrück: Die Smartphone-App garantiert allen Buskunden im Stadtgebiet von Osnabrück sowie in Belm, dass auch bei mehreren Fahrten an einem Tag oder in einer Woche immer nur der güns