Corona: Mehr als 500 Tote in Stadt und Landkreis Osnabrück seit Beginn der Pandemie

Mehr als 500 Corona-Tote verzeichnet die Statistik von Stadt und Landkreis Osnabrück seit Beginn der Pandemie. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Mehr als 500 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert gewesen waren, sind in Stadt und Landkreis Osnabrück seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gestorben.

Diese traurige Marke wurde Anfang Januar überschritten. Am Mittwoch, 5. Januar 2022, (Stand 8.30 Uhr) wies die Statistik des Osnabrücker Gesundheitsdienstes mit 501 mehr als 500 Verstorbene in Stadt und Landkreis Osnabrück aus. In